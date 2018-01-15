الاتحاد الأوروبي يبحث الموقف من تصريحات ترامب بشأن اتفاق إيران النووي

أكد مكتب رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني أن بروكسل ستنسق الموقف من تصريحات ترامب بشأن اتفاق إيران النووي بعد مشاورات مع الدول الأعضاء الأوروبية في "السداسية".

وقالت كاترين راي، المتحدثة باسم موغيريني، اليوم الاثنين: "الرئيس ترامب أدلى بتصريحاته يوم الجمعة. وكان جوابنا أننا سنتشاور مع شركائنا الأوروبيين تقييم هذه التصريحات ثم سنرى تبعات ذلك".

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وذكرت راي أن موقف الاتحاد الأوروبي من الصفقة النووية الموقعة بين المجتمع الدولي وإيران حول برنامجها النووي في 2015، أكدته بروكسل مرارا، بما في ذلك الأسبوع الماضي، ولا يمكن في الوقت الحالي قول أكثر مما جاء في بيان صدر عن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في 12 يناير/كانون الثاني.

والجمعة الماضي، صرح ممثل الدائرة الدبلوماسية بأن الاتحاد الأوروبي يأخذ تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق النووي مع إيران بعين الاعتبار، مضيفا أن الاتحاد سيقوم بتنسيق موقفه من هذه التصريحات وتبعاتها مع الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في السداسية الدولية بشأن ملف طهران النووي (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) ودول أوروبية أخرى. كما أكد ممثل الدائرة تمسك بروكسل بالتطبيق الكامل والفعال لبنود خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بتنفيذ الصفقة النووية.

وفي وقت سابق من الجمعة ذاته، حذر دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق مع إيران في حال عدم موافقة شركاء واشنطن الأوروبيين على إصلاح "الثغرات الفظيعة" الموجودة فيه، بحسب ترامب.

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف