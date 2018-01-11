ألمانيا تدعو للفصل ما بين اتفاق إيران النووي والملفات الأخرى

دعا وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، إلى الحفاظ على الاتفاق حول برنامج إيران النووي وفصله عن القضايا الأخرى المتعلقة بإيران.

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وقال غابرييل للصحفيين في بروكسل، اليوم الخميس، إن "الاتحاد الأوروبي يريد الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران. وعلى الرغم من أن هذا البلد يلعب دورا معقدا في المنطقة، نعتقد بأنه من الضروري فصل الاتفاق حول برنامج إيران النووي عن القضايا الأخرى".

وفي الوقت ذاته اعتبر الوزير الألماني أن الولايات المتحدة على حق عندما تعبر عن قلقها بشأن استراتيجية إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وقد وصل زيغمار غابرييل إلى بروكسل للمشاركة في لقاء وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف. ويعقد هذا اللقاء بمبادرة من المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف