رويترز: مستشارو ترامب يوصونه بتمديد إعفاء إيران من العقوبات

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب سيوصونه بتمديد إعفاء إيران من العقوبات، في إطار الاتفاق النووي، قبل انقضاء مهلة اتخاذ القرار الجمعة القادمة.

وقال المسؤول إن ترامب أبدى في جلسات خاصة عدم رغبته في إعفاء إيران من العقوبات رغم توصيات مستشاريه له بأن يفعل ذلك، مشيرا إلى أنه سيسعى لاتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماع مع مساعديه لشؤون الأمن القومي يوم غد.

وتابع المصدر أنه إذا قرر ترامب إعفاء إيران من العقوبات، فسيصاحب التحرك على الأرجح عقوبات جديدة تستهدف كيانات وأفرادا إيرانيين.

المصدر: رويترز

علي جعفر