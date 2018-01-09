إسرائيليون يطعنون نجل شقيق رئيس وزراء فرنسا

أصيب 3 سياح فرنسيين بينهم نجل شقيق رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، بجراح متفاوتة بعد تعرضهم لعملية طعن في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وذكر موقع "ياي-نت" الإسرائيلي، أن الاعتداء على السياح الـ3 وبينهم نجل شقيق رئيس الوزراء الفرنسي، تم من قبل مجهولين إسرائيليين.

وبحسب الموقع الإسرائيلي فأن الحادث وقع مساء الأربعاء الماضي، بعد رصد ضباط دوريات في إيلات ثلاثة شبان من فرنسا، كانوا مستلقين على شاطئ البحر، ويعانون من جراح بين الطفيفة والمتوسطة جراء تعرضهم للطعن.

وقال المتحدث باسم شرطة إيلات ميكي روزنفيلد، إنه بعد استجواب السياح الفرنسيين، تبين أن مجموعة من الرجال استفزوهم وهاجموهم بوحشية بسكين، ومن ثم هربوا من مكان الحادث.

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وأضاف روزنفيلد، أنه تم نقل السياح الجرحى للعلاج في مستشفى "يوسف طال"، وغادر اثنان منهم المستشفى في صباح اليوم التالي، وبقى الأخير لإجراء المزيد من الفحوصات، قبل أن يغادر ورفاقه الجمعة الماضية إلى فرنسا.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ملابسات الحادثة للبحث عن المهاجمين، إلا انه لم يتم القبض عن أي مشتبه حتى الآن.

المصدر: وكالات

أحمد باديان