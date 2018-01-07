خلاف بين حزب نتنياهو و"البيت اليهودي" يلغي مناقشات لجنة وزارية

ألغيت مناقشات اللجنة التشريعية الوزارية برئاسة وزير القضاء، أيليت شاكيد، بعد نشوب خلافات بين حزب "البيت اليهودي"، وحزب الليكود الحاكم، حسبما أفاد موقع "عرب 48" الإخباري.

ووفقا للموقع، فإن الخلافات تتعلق بقانون مجلس التعليم العالي في مناطق الضفة الغربية، الأمر الذي أدى إلى إلغاء التصويت على جميع مشاريع القوانين الخاصة المقترحة.

وبحسب موقع "واللا" العبري، توجه رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع قادة الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وطالبه بدفع سن القانون، وقال: "هذا قانون حقيقي، وليس مثل قانون التوصيات والمحال التجارية يوم السبت"، وأضاف "قاتل من أجل مستوطنة (أريئيل) كما تقاتل من أجل قانون التوصيات".

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وجرت هذه النقاشات، التي تظهر المزيد من الخلافات في الائتلاف الحكومة الإسرائيلي، على خلفية مطالبة "البيت اليهودي" بالدفع لسن مشروع قانون تقدم به أعضاء كنيست عن كتلته البرلمانية والذي يهدف إلى "إلغاء مجلس التعليم العالي" في الضفة الغربية وإلحاق "جامعة أريئيل" (مستوطنة أريئيل، جنوبي نابلس في الضفة الغربية)، بمجلس التعليم العالي الإسرائيلي.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد أكد مقربون من الوزير بينيت، أن الأخير هدد نتنياهو، الأربعاء الماضي، أنه في حال لم يتم تمرير القانون، سوف يوقف الإجراءات التشريعية التي تعتمد على حزبه، ورغم ذلك لم يتجاوب نتنياهو مع طلبه.

ونفذ بينيت تهديده لنتنياهو وألغى نقاشات اللجنة التشريعية الوزارية برئاسة وزير القضاء، أيليت شاكيد، والتي من المفترض أن تصوت على عشرات مقترحات القوانين الخاصة.

المصدر: موقع "عرب 48"

إياد قاسم