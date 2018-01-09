إيران.. الإفراج عن 70 من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

أفاد مراسل "RT" في إيران، بأنّ السلطات أفرجت عن 70 شخصا من المعتقلين مؤخرا لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحت شعارات سياسية واقتصادية.

ونقل المراسل عن النائب العام في طهران، عباس جعفري دولت أبادي، تصريحات قال فيها: "إثر اعتقال عدد من المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة وفي إطار تنفيذ أوامر رئيس السلطة القضائية بالفصل بين الأشخاص المغرر بهم والعناصر الرئيسية من مثيري الشغب، فقد أفرج عن 70 شخصا من الموقوفين بكفالة بعد استكمال التحقيقات الأولوية معهم".

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وقال النائب العام: "هذا الاتجاه (الإفراج عن المعتقلين) يجب أن يستمر.. باستثناء حالات تورط فيها زعماء عصابات ومثيرو الشغب".

وفيما يخصّ انتحار أحد المتهمين في مكان حبسه، أكد أبادي، حضور المفتش الجنائي عقب الحادث على الفور إلي المكان، مشيرا إلى أنه تم فتح ملف قضائي والتحقيق مع موظفي السجن والشهود، وأن المسألة قيد الدراسة.

يذكر أن إيران شهدت موجة احتجاجات منذ أواخر ديسمبر الماضي، مناهضة للحكومة، تحمل شعارات اقتصادية وسياسية، قتل خلالها أكثر من 20 شخصا.

وقد أعلن محمود صادقي النائب، عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن عدد المعتقلين بلغ 3700.

المصدر: RT + وكالات

إياد قاسم