خامنئي: الاحتجاجات أعمال شيطانية من تدبير خارجي

وصف الزعيم الإيراني علي خامنئي الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا، بأنها فقاعات وأعمال شيطانية، متهما أطرافا خارجية ومعارضة بالتمويل والتحريض للتظاهر في البلاد منذ شهور.

وفي تصريحات بثها الإعلام الرسمي، دعا خامنئي إلى ضرورة الفصل بين مطالب المواطنين الحقة وأعمال الشغب الوحشية، مشيرا إلى أن مطالب المواطنين لا علاقة لها بإحراق العلم الإيراني وإهانة القرآن والإسلام.

وأشار خامنئي إلى أن أعمال الشغب في إيران كانت منظمة، مضيفا أن الشعب الإيراني أفشل "المؤامرة الأمريكية البريطانية".

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ووفقا للزعيم الإيراني، فإن "أمريكا والصهيونية خططوا منذ أشهر لبدء الاضطرابات من المدن الصغيرة ثم نقلها إلى المدن الكبيرة والمركزية".

واتهم خامنئي السعودية ضمنيا بدعم الاضطرابات بالمال، فيما اتهم منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة بتحريض المتظاهرين.

وأضاف: "الشعب وجه رسالة لأمريكا وبريطانيا والمعارضة أنكم غير قادرين على استهداف إيران"، مؤكدا أن "أمريكا تلقت هزيمة جديدة على يد الشعب الإيراني".

ووصف خامنئي "خروج الشعب في مسيرات ضد مؤامرة الأعداء" خلال الأيام الماضية بأنه لم يكن حدثا عاديا وليس له مثيل في العالم، مضيفا: "أقول هذا عن معلومات متوفرة لدي".

يذكر أن مختلف مناطق إيران ومدنها شهدت منذ أواخر ديسمبر الماضي موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة تحت شعارات اقتصادية وسياسية، قتل خلالها أكثر من 20 شخصا، فيما أعلن محمود صادقي النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني اليوم، أن عدد المعتقلين بلغ 3700

المصدر: RT