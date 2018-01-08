روحاني: مطالب الإيرانيين ليست فقط اقتصادية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن مطالب الإيرانيين لا تقتصر على الشؤون الاقتصادية فحسب بل لديهم كذلك مطالب سياسية واجتماعية وثقافية، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات الأخيرة.

ورأى روحاني، في لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مسعود كرباسيان ومساعديه اليوم، أن أساس المشاكل هي ابتعاد المسؤولين عن الجيل الشاب، متابعا أن أزمة فرص العمل والفقر لا تحل بالشعارات، وعلى الجميع العمل بشفافية.

واتهم من أسماهم بـ "أعداء إيران" بسعيهم لزعزعة استقرار البلاد ونشوب أعمال شغب فيها، معتبرا أن الولايات المتحدة فقدت هيبتها السياسية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي، الذي عقد لمناقشة الاحتجاجات.

وشدد الرئيس الإيراني على أنه لا يوجد أي مسؤول معصوم عن الخطأ ويمكن انتقاد الجميع، موضحا أنه "لا يمكننا فرض نمط حياتنا على الأجيال الجديدة".

وأشار إلى أن ميزانية السنة المقبلة تركز على ضرورة محاربة الفقر وتأمين فرص العمل، مضيفا أن حكومته وضعت مشاريع بقيمة 75 مليار دولار لتشغيل الشباب.

المصدر: RT + مهر

علي جعفر