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زلزال جديد في إيران

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زلزال جديد في إيران
Reuters
صورة أرشيفية من مخلفات أحد الزلازل في إيران
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هز زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مدينة هجدك في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

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وأشارت تقارير إعلامية إلى عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الزلزال حتى الآن.

وشهدت عدة مناطق ومدن إيرانية من بينها طهران هزات أرضية في الفترة الأخيرة، كان أعنفها الزلزال الذي ضرب الشهر الماضي قرى وبلدات في إقليم كرمنشاه، وبلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، وخلف أكثر من 600 قتيل وآلاف الإصابات.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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