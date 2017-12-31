زلزال جديد يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر فجر الأحد ضواحي منطقة بالاده بمحافظة فارس جنوب إيران.

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وأفادت وكالة "تسنيم" أن زلزالا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضرب منتصف الليل وفجر الأحد حسب التوقيت المحلي لإيران، ضواحي منطقة بالاده بمحافظة فارس جنوبي إيران.

وقع الزلزال على عمق 18 كيلومترا في خط طول 52 والعرض 29.49 . ولم تتحدث المعلومات عن الأضرار المحتملة جراء هذا الزلزال.

وقد شهدت عدة مناطق ومدن إيرانية من بينها طهران هزات أرضية في الفترة الأخيرة كان أعنفها الزلزال الذي ضرب الشهر الماضي قرى وبلدات في إقليم كرمنشاه وبلغت قوته 7.3 وخلف أكثر من 600 قتيل وآلاف الإصابات.

المصدر: وكالات

نادر همامي