سيئول تحتجز سفينة ترفع علم هونغ كونغ يشتبه بنقلها نفطا إلى بيونغ يانغ

قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن سيئول حجزت سفينة ترفع علم هونغ كونغ يشتبه في نقلها نفطا إلى كوريا الشمالية في تحد للعقوبات الدولية.

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وأضاف المسؤول أن السفينة "ليثوس وينمور" نقلت منتجات بترولية مكررة إلى سفينة كورية شمالية في المياه الدولية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واقترحت الولايات المتحدة قائمة سوداء على مجلس الأمن الدولي تتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة، في إطار متابعة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.

وفرض مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، حظرا على 4 سفن شحن كورية شمالية يمنعها من دخول أي مرفأ في العالم وذلك بطلب من واشنطن فيما عارضت الصين فرض الحظر.

المصدر: رويترز

رُبى آغا