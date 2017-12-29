4 سفن كورية شمالية تُمنع من دخول أي مرفأ في العالم

فرض مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، حظرا على 4 سفن شحن كورية شمالية يمنعها من دخول أي مرفأ في العالم وذلك بطلب من واشنطن فيما عارضت الصين فرض الحظر.

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وأوضحت مصادر دبلوماسية أن السفن الأربع هي "أول جي بونغ 6"، و"رونغ را 2"، و"سام جونغ 2"، و"راي سونغ غانغ 1"، مشيرة إلى أن القرار صدر بطلب من الولايات المتحدة، في إطار قائمة قدمتها، وتتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة، إلا أن الصين لم توافق إلا على استهداف السفن الكورية الشمالية الأربع.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إنه: "تمت الموافقة على حظر 4 سفن فقط، ولكن الباب ما زال مفتوحا" أمام حظر سفن أخرى. ويأتي ذلك للاشتباه بأنها نقلت أو تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

والقائمة التي قدمتها واشنطن خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى لجنة متابعة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، تتضمن إلى جانب السفن الأربع المذكورة أعلاه، 6 سفن هي:

ناقلة النفط لايتهاوس وينمور (ترفع علم هونغ كونغ)

ناقلة النفط بليونز الرقم 18 (بالاو)

سفينة البضائع شين شنغ هاي (بيليز)

سفينة البضائع كاي شيانغ (هونغ كونغ)

السفن يو يوان (الصين)

غلوري هوب 1 (تعرف أيضا باسم أورينت شينيو وترفع علم بنما).

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا