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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 10:57 GMT

    كندا ستخصص 285 مليون دولار لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16

    أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن كندا ستخصص 285 مليون دولار لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة من طراز F-16.

    كندا ستخصص 285 مليون دولار لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16
    Sputnik

    وجاء في بيان نشره المكتب على موقعه الإلكتروني: "سيتم تخصيص ما يصل إلى 285 مليون دولار لتحسين تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات F-16".

    ووفقا للبيان، ستخصص كندا أكثر من 367 مليون دولار بشكل إجمالي في إطار حزمة المساعدات الجديدة لنظام كييف. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن المبلغ الإجمالي للأموال التي أنفقتها كندا لدعم أوكرانيا هذا العام سيرتفع إلى ما يقرب من 808 ملايين دولار.

    ويشار إلى أن هذا المبلغ يشمل ليس فقط التدريب نفسه فحسب، بل وكذلك "نقل المعدات الحيوية اللازمة للتشغيل الآمن لهذه المقاتلات".

    في وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن تحالفا من 11 دولة سيبدأ في أغسطس، في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات إف-16.

    ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية، يضم هذا التحالف الدنمارك وهولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا والسويد وبريطانيا. 

    من جانبها ذكرت مجلة National Interest، أن هولندا والدنمارك باشرتا بعملية نقل طائرات F-16 إلى المطارات الأوكرانية. قدمت هولندا 24 طائرة، من بينها 11 طائرة باتت موجودة بالفعل في قاعدة فيستيتي الجوية في رومانيا، ومن غير المستبعد أن تنطلق هذه الطائرات الأوكرانية من هناك لقصف شبه جزيرة القرم.

    وخلال تعليقه على مثل هذه الأنباء، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في الناتو تخلق مخاطر نشوب صراع مسلح مباشر مع روسيا، وهذا محفوف بعواقب كارثية.

    المصدر: RT

     

     

     

     

     

     

     

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