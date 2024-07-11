ووفقا له، على الأغلب سيتم نشر مقاتلات "إف-16" الأوكرانية على أراضي بعض دول الناتو.

من جانبه، قال فلاديمير زيلينسكي خلال وجوده في واشنطن إنه يتوقع استلام أكثر من 120 طائرة من طراز إف-16، رغم أنه حصل حتى الآن على نصف هذا العدد، وهو كذلك رقم غير صغير - عمليا سربين قتاليين.

من جانبها ذكرت مجلة National Interest، أن هولندا والدنمارك باشرتا بعملية نقل طائرات F-16 إلى المطارات الأوكرانية. قدمت هولندا 24 طائرة، من بينها 11 طائرة باتت موجودة بالفعل في قاعدة فيستيتي الجوية في رومانيا، ومن غير المستبعد أن تنطلق هذه الطائرات الأوكرانية من هناك لقصف شبه جزيرة القرم.

وأشارت المجلة إلى أن الدنمارك تبرعت بـ 19 طائرة والنرويج – 6 لصالح القوات الأوكرانية. ويرى الخبير العسكري ألكسندر زيموفسكي، أن هذه الطائرات الخمسين "ستدخل القتال في الفترة من يوليو- أغسطس إلى نهاية العام الحالي".

وستقدم بلجيكا 30 طائرة أخرى، لكن عملية تسليمها ستمتد حتى عام 2028، ومن المعروف بشكل موثوق أن "عدة مقاتلات من سلاح الجو البلجيكي ستسلم لأوكرانيا بحلول نهاية عام 2024".

ومن المعروف أن عدد الطياريين الأوكرانيين الذين أنجزوا دورة تدريبية كاملة على الطيران على طائرات F-16، يبلغ 25 طيارا وتم اعتبارهم صالحين لقيادتها، ويبقى مجهولا حتى الآن من سيقود الطائرات المتبقية. من الممكن أن يرتدي طيارو الناتو المتقاعدون الزي العسكري الأوكراني ويطيروا لقصف الأراضي الروسية.

وأشار الخبير زيموفسكي، إلى أنه تم تخصيص لأوكرانيا حتى الآن عدة آلاف من صواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض، التي تستطيع F-16 حملها، ومن بينها AIM-9 Sidewinder ، وAIM-120 AMRAAM ، وAGM-88 وقنابل JDAM-Extended Range. والجزء الرئيسي من هذه الترسانة موجود في المراكز اللوجستية العسكرية في بولندا وسلوفاكيا ورومانيا على الحدود مع أوكرانيا. من الناحية الفنية، يمكن قصف جميع مطارات دول الناتو التي يمكن أن تتمركز فيها الطائرات الأوكرانية وجميع مستودعات صواريخها هناك، بصواريخ كينجال وكاليبر وX-101 الروسية. لقد امتنعت روسيا حتى الآن عن اتخاذ مثل هذه الخطوات، لكن لاحقا قد يتغير الوضع بشكل وقد تصبح هذه المطارات هدفا مشروعا لضربات الجيش الروسي.

وفقا للخبير العسكري أليكسي سوكونكين، أحد هذه الأهداف على الأغلب سيكون قاعدة فيستيتي الجوية الرومانية رقم 86، حيث تم تدريب الطيارين الأوكرانيين، وحيث تتمركز أولى المقاتلات "الأوكرانية" من طراز F-16.

المصدر: MK