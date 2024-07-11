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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 21:12 GMT

    مسؤولة روسية تحدد سببا يمنع ألمانيا من امتلاك أسلحة بعيدة المدى.. ما علاقة الحرب العالمية الثانية؟

    قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إنه وفقا للوثائق الموقعة بعد الحرب العالمية الثانية، ليس لألمانيا الحق في امتلاك أسلحة بعيدة المدى.

    مسؤولة روسية تحدد سببا يمنع ألمانيا من امتلاك أسلحة بعيدة المدى.. ما علاقة الحرب العالمية الثانية؟
    Sputnik

    ونقل الإعلامي بافيل زاروبين تصريحات ماتفيينكو، حيث أكدت أن "ألمانيا لا تستطيع امتلاك أسلحة من هذا النوع، والتي وعدت الولايات المتحدة بنشرها على أراضيها".

    وأضافت: "آمل ألا يحدث هذا، لأن رد روسيا سيكون قاسيا وملائما، وهذا ببساطة غير مقبول".

    وأوضحت: "إذا نظرنا إلى جميع وثائق فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ووفقا للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، فليس لألمانيا الحق على الإطلاق في امتلاك أسلحة من هذا النوع".

    هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قرار نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا لن يعزز أمن غرب أوروبا، بل يجلب لواشنطن وبرلين مشكلات جديدة.

    المصدر: RT

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