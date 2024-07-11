ونقل الإعلامي بافيل زاروبين تصريحات ماتفيينكو، حيث أكدت أن "ألمانيا لا تستطيع امتلاك أسلحة من هذا النوع، والتي وعدت الولايات المتحدة بنشرها على أراضيها".

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وأضافت: "آمل ألا يحدث هذا، لأن رد روسيا سيكون قاسيا وملائما، وهذا ببساطة غير مقبول".

وأوضحت: "إذا نظرنا إلى جميع وثائق فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ووفقا للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، فليس لألمانيا الحق على الإطلاق في امتلاك أسلحة من هذا النوع".

هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قرار نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا لن يعزز أمن غرب أوروبا، بل يجلب لواشنطن وبرلين مشكلات جديدة.

المصدر: RT