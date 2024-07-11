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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 14:19 GMT

    ريابكوف: نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا لن يجلب إلا مشكلات جديدة لواشنطن وبرلين

    أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قرار نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا لن يعزز أمن غرب أوروبا، بل يجلب لواشنطن وبرلين مشكلات جديدة.

    ريابكوف: نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا لن يجلب إلا مشكلات جديدة لواشنطن وبرلين
    Sputnik

    وقال ريابكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس تعليقا على إعلان البنتاغون عن بدء نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا اعتبارا من العام 2026: "إنها فكرة فاشلة، فهي لن تجلب سوى مشاكل جديدة لواشنطن وبرلين. ولن تعزز أمن الجزء الغربي من القارة الأوروبية، بل على العكس تماما".

    ووصف ريابكوف الخطة بأنها ستكون بمثابة "هدر الأموال"، مضيفا أن "محاولات خصومنا لتخويف موسكو أو فرض شيء ما علينا أو إملاء أمر ما علينا لن تثمر عن النتائج المرجوة أبدا".

    وأشار ريابكوف إلى أن روسيا ليس لديها سبب للخوف أو القلق، لأن قيادة البلاد بدأت الاستعداد لهذا الاحتمال منذ فترة طويلة، وقال: " تخويفنا مستحيل، فلدينا الرد. إن هذه الأساليب لن تجبرنا على نزع أسلحتنا على نحو يلحق الضرر بنا.. كما لن تجبرنا على الانجرار إلى سباق تسلح باهظ التكلفة".

    وأضاف: "كل ما نحتاجه قد تم وضعه بالفعل... وفي وقت لاحق سيقرر العسكريون والقائد الأعلى أين وكيف وماذا سننشر (من الأسلحة) لدرء هذه التهديدات".

    المصدر: وكالات

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