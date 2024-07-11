إقرأ المزيد ريابكوف: قرار نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا هدفه الإضرار بأمننا ونحدد ردنا العسكري بهدوء ومهنية

وقال ريابكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس تعليقا على إعلان البنتاغون عن بدء نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا اعتبارا من العام 2026: "إنها فكرة فاشلة، فهي لن تجلب سوى مشاكل جديدة لواشنطن وبرلين. ولن تعزز أمن الجزء الغربي من القارة الأوروبية، بل على العكس تماما".

ووصف ريابكوف الخطة بأنها ستكون بمثابة "هدر الأموال"، مضيفا أن "محاولات خصومنا لتخويف موسكو أو فرض شيء ما علينا أو إملاء أمر ما علينا لن تثمر عن النتائج المرجوة أبدا".

وأشار ريابكوف إلى أن روسيا ليس لديها سبب للخوف أو القلق، لأن قيادة البلاد بدأت الاستعداد لهذا الاحتمال منذ فترة طويلة، وقال: " تخويفنا مستحيل، فلدينا الرد. إن هذه الأساليب لن تجبرنا على نزع أسلحتنا على نحو يلحق الضرر بنا.. كما لن تجبرنا على الانجرار إلى سباق تسلح باهظ التكلفة".

وأضاف: "كل ما نحتاجه قد تم وضعه بالفعل... وفي وقت لاحق سيقرر العسكريون والقائد الأعلى أين وكيف وماذا سننشر (من الأسلحة) لدرء هذه التهديدات".

المصدر: وكالات