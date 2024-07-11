مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 09:03 GMT

    ريابكوف: قرار نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا هدفه الإضرار بأمننا ونحدد ردنا العسكري بهدوء ومهنية

    أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قرار واشنطن وبرلين نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا، وأن موسكو ستحدد ردها العسكري عليه "بهدوء ومهنية".

    ريابكوف: قرار نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا هدفه الإضرار بأمننا ونحدد ردنا العسكري بهدوء ومهنية
    Sputnik

    جاء ذلك بعد أن أعلن البنتاغون الأربعاء أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها بعيدة المدى، بما في ذلك فرط الصوتية، في ألمانيا.

    وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كان من شأن قرار نشر الصواريخ الأمريكية أن يكرر تجربة الحرب الباردة، عندما أدت تصرفات أمريكية مماثلة في النهاية إلى بدء المفاوضات بشأن القضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى: "يصعب عليّ الحكم على ما يعول عليه الناتو والولايات المتحدة (من جهة) وألمانيا (من جهة أخرى) كطرفين في الاتفاق الذي يعتزمان تنفيذه. (لكني) لا أعتقد أنهم يعتبرون تكرار تلك التجربة أمرا ممكنا، فقد تغير الوضع بشكل جذري".

    وأضاف ريابكوف: "تهدف هذه الإجراءات في المقام الأول إلى الإضرار بأمن بلدنا، بغض النظر عما إذا كانت فرص فتح مفاوضات ما للحد من التسلح ستزداد أم ستختفي تماما".

    وأشار ريابكوف إلى أن قرار نشر الصواريخ بعيدة المدى هو "مجرد حلقة في مسار التصعيد، وأحد عناصر الترهيب الذي يكاد يكون اليوم المكون الأساسي لخط الناتو والولايات المتحدة تجاه روسيا.

    وأكد ريابكوف أن روسيا ستقوم بوضع ردها في المجال العسكري قبل غيره على خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا "بطريقة هادئة ومهنية من دون انفعالات"، مشيرا إلى "أننا سنجري بالطبع تحليلا للأنظمة التي سيدور الحديث عنها".

    وتعليقا على تقارير تفيد بأن تلك الأسلحة ستضم نسخا أرضية من صاروخ كروز "توماهوك" وصاروخ SM-6، قال ريابكوف إن موسكو "كانت على حق مرة أخرى عندما أعلنت قبل عدة سنوات أن الولايات المتحدة تستعد لتكييف تلك الأنظمة للنشر البري".

    وأضاف: "الأمريكيون أنكروا كل ذلك حينها، وهو أمر ليس مستغربا، لأن الأكاذيب ومحاولات تضليل خصومهم والمجتمع الدولي كانت دائما جزءا لا يتجزأ من السلوك الأمريكي على الساحة الدولية وفي أوروبا تحديدا".

    المصدر: وكالات

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم

    قائد قوات "أحمد" الخاصة: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي في خريف عام 2024