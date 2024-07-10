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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 20:07 GMT

    البنتاغون: الولايات المتحدة ستنشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا

    أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها البعيدة المدى، بما في ذلك فرط الصوتية، في ألمانيا.

    البنتاغون: الولايات المتحدة ستنشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا
    Legion-Media

    وأشار البنتاغون في بيان له، يوم الأربعاء، إلى أن نشر القوات سيبدأ في 2026 في إطار التخطيط لنشر تلك القوات بشكل دائم في المستقبل.

    وأوضح البنتاغون أن الأسلحة التي سيتم نشرها ستضم صواريخ SM-6 و"توماهوك"، إضافة إلى الأسلحة فرط الصوتية التي يجري تطويرها حاليا.

    وأكد البنتاغون أن الأسلحة التي سيتم نشرها سيكون مداها أبعد مما هو لدى الوسائل المنتشرة في أوروبا حاليا.

    المصدر: وكالات

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