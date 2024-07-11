وقال مسؤول عسكري أمريكي: "نحن نستفيد من الأسلحة القديمة التي لا تبلغ قيمتها قيمة الأسلحة الجديدة".

وأشار إلى أن ثمن البطارية، التي أدرجت ضمن حزمة المساعدات التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء لكييف، يبلغ نحو 100 مليون دولار. في الوقت الذي يصل فيه ثمن بطارية دفاع جوي جديدة من هذا النوع إلى نحو مليار دولار.

كما تشمل حزمة المساعدات الجديدة البالغة قيمتها 225 مليون دولار، بالإضافة إلى بطارية "باتريوت" للدفاع الجوي، صواريخ "ستينغر" أرض جو، وذخائر "هيمارس"، وأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات.

وتعتبر روسيا أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق تسوية النزاع، ويشرك دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في الأزمة.

المصدر: "نوفوستي"