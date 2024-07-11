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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 21:10 GMT

    البنتاغون: واشنطن تزود أوكرانيا ببطارية "باتريوت" قديمة مقابل 100 مليون دولار

    أعلن البنتاغون أنه كجزء من حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة، ستقوم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بإحدى بطاريات "باتريوت" للدفاع الجوي القديمة لديها مقابل حوالي 100 مليون دولار.

    البنتاغون: واشنطن تزود أوكرانيا ببطارية "باتريوت" قديمة مقابل 100 مليون دولار
    Globallookpress

    وقال مسؤول عسكري أمريكي: "نحن نستفيد من الأسلحة القديمة التي لا تبلغ قيمتها قيمة الأسلحة الجديدة".

    وأشار إلى أن ثمن البطارية، التي أدرجت ضمن حزمة المساعدات التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء لكييف، يبلغ نحو 100 مليون دولار. في الوقت الذي يصل فيه ثمن بطارية دفاع جوي جديدة من هذا النوع إلى نحو مليار دولار.

    كما تشمل حزمة المساعدات الجديدة البالغة قيمتها 225 مليون دولار، بالإضافة إلى بطارية "باتريوت" للدفاع الجوي، صواريخ "ستينغر" أرض جو، وذخائر "هيمارس"، وأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات.

    وتعتبر روسيا أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق تسوية النزاع، ويشرك دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في الأزمة.

    المصدر: "نوفوستي"

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