ووقعت على الوثيقة كل من الولايات المتحدة وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، بالإضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وفلاديمير زيلينسكي.

وفي إطار هذه الوثيقة، تتعهد الأطراف الموقعة "بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش".

كما تخطط الدولة الموقعة لمساعدة أوكرانيا للحفاظ على مستوى عالٍ من قدرات الدفاع والردع في المستقبل. ولهذا الغرض، من المقرر عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع.

وتنص الوثيقة أيضا على أنه في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا في المستقبل، فسوف يعقد أطراف المعاهدة اجتماع قمة لتحديد "الخطوات الإضافية لدعمه".

كما أشارت الدول إلى أن "أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية".

المصدر: "نوفوستي"