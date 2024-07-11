مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 20:36 GMT

    أكثر من 20 دولة في قمة "الناتو" توقع على وثيقة لتسريع تقديم المساعدة للقوات الأوكرانية

    أظهرت وثيقة نشرت على موقع المفوضية الأوروبية أن أكثر من 20 دولة وقعت، على هامش قمة حلف "الناتو" في واشنطن، على وثيقة لتسريع وتنسيق الجهود الجماعية لتقديم الدعم العسكري لكييف.

    أكثر من 20 دولة في قمة "الناتو" توقع على وثيقة لتسريع تقديم المساعدة للقوات الأوكرانية
    AP

    ووقعت على الوثيقة كل من الولايات المتحدة وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، بالإضافة إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وفلاديمير زيلينسكي.

    وفي إطار هذه الوثيقة، تتعهد الأطراف الموقعة "بتقديم الدعم لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا في مجال الدفاع والأمن والتدريب العسكري وتحديث الجيش".

    كما تخطط الدولة الموقعة لمساعدة أوكرانيا للحفاظ على مستوى عالٍ من قدرات الدفاع والردع في المستقبل. ولهذا الغرض، من المقرر عقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع.

    وتنص الوثيقة أيضا على أنه في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا في المستقبل، فسوف يعقد أطراف المعاهدة اجتماع قمة لتحديد "الخطوات الإضافية لدعمه".

    كما أشارت الدول إلى أن "أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية".

    المصدر: "نوفوستي"

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا

    أخبار العالم

    "واشنطن بوست": اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة أصبحت في متناول الأيدي

    أخبار العالم العربي

    نصر الله: ثقافة الحياة لا تأتي من الولايات المتحدة و"معسكرها المتقدم إسرائيل" بل ثقافة الموت والدمار