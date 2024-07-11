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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 19:03 GMT

    أوكرانيا: لا نريد الانتظار 75 سنة أخرى للانضمام إلى "الناتو"

    أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، على هامش القمة الـ75 "للناتو"، أن أوكرانيا لا تريد الانتظار "75 سنة أخرى" للانضمام إلى الحلف، وتدعو إلى تسريع العملية.

    أوكرانيا: لا نريد الانتظار 75 سنة أخرى للانضمام إلى "الناتو"
    Volodymyr Tarasov / Globallookpress

    وقال كوليبا لقناة "سي إن إن" التلفزيونية: "لن نكون سعداء تماما إلا عندما تصبح أوكرانيا عضوا في حلف "الناتو"، ويتم الوفاء بالوعود المترتبة على ذلك. لقد سمعنا رسائل مقنعة في اليومين الماضيين على جميع المستويات مفادها أن الطريق إلى العضوية لا رجعة فيه، وأن أوكرانيا ستكون في "الناتو". ولكن لا يمكننا الانتظار 75 سنة أخرى للاحتفال بانضمام أوكرانيا. ويجب أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن".

    وأشار إلى أن كييف ستواصل العمل من أجل الانضمام المبكر إلى الحلف.

    وأعلن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أمس الأربعاء أنه لقبول دولة في الحلف يتطلب الأمر التوصل إلى اتفاق شامل، مضيفا أن دول "الناتو" توصلت إلى اتفاق على أن تصبح أوكرانيا عضوا فيه، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن الموعد.

    وتنعقد قمة "الناتو" في واشنطن في الفترة من 9-11 يوليو، وذكرت "بلومبرغ" سابقا أن الوفد المرافق لزيلينسكي كان غير سعيد لأن التحالف لم يقم بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى صفوفه في هذه القمة.

    المصدر: "نوفوستي"

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