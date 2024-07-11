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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 19:40 GMT

    واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف بقيمة 225 مليون دولار

    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتزم إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 225 مليون دولار.

    واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف بقيمة 225 مليون دولار
    Sputnik

    وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "ترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا حزمة جديدة مهمة من الأسلحة والمعدات التي تشتد الحاجة إليها لدعم الجيش الأوكراني".

    وأضافت: أن حزمة المساعدات البالغة قيمتها 225 مليون دولار تشمل: بطارية صواريخ "باتريوت" وذخائر لصواريخ أرض-جو المتقدمة وصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات وذخيرة المدفعية عالية الحركة وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وصواريخ ومعدات موجهة وأنظمة "جافلين" المضادة للدروع وذخائر.

    وتابعت الوزارة: "هذه هي حزمة المساعدة الأمنية الثامنة التي أذن بها الرئيس لمساعدة أوكرانيا منذ التوقيع على قانون المخصصات التكميلية للأمن القومي. وسننشر هذه المساعدة الجديدة في أسرع وقت ممكن".

    المصدر: RT

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