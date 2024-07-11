ساليفان: واشنطن لا تعتزم مراجعة القيود على استخدام القوات الأوكرانية لأسلحتها ضد روسيا
أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة لا تعتزم مراجعة القيود على استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية لضرب عمق أراضي روسيا.
وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "لقد أفصحنا عن موقفنا بوضوح. ولدينا سياسات سليمة بشأن الضربات عبر الحدود... ونحن لا نسمح باستخدام تكتيكات الضربات بعمق روسيا".
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وتعليقا على توريدات طائرات "إف 16" لأوكرانيا، قال ساليفان إن واشنطن تتوقع أن تستخدم تلك الطائرات لحماية القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية، وستنشر على الأراضي الأوكرانية.
وأضاف ساليفان أنه لن يكون هناك أي إعلان بهذا الشأن، على الرغم من مطالبة أوكرانيا برفع الحظر عن استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف على بعد 500 كلم.
المصدر: نوفوستي
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