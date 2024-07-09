وأكد يرماك في تصريح لصحيفة "بوليتيكو" أنه يعتزم تناول هذا الموضوع في لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين خلال قمة الناتو في واشنطن، مشيرا إلى أن الحصول على موافقة الولايات المتحدة قد يتطلب بعض الوقت.

وأضاف يرماك: "إذا كنتم أصدقاء، فهذا لا يعني أنه يجب أن يكون لديكم موقف واحد بشأن كل شيء".

إقرأ المزيد بايدن: أوكرانيا ستتسلم عشرات أنظمة الدفاع الجوي الغربية في الأشهر المقبلة

وأشار إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من التفاصيل بشأن المساعدات الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، وخصوصا بشأن كمية الأسلحة ومواعيد تسليمها لأوكرانيا.

وأضاف أنه على الرغم من الموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا في أبريل، لا تزال التوريدات تتأخر، وأن أوكرانيا "تحتاج إلى المزيد، ومن الضروري التحرك أسرع".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مايو الماضي أنها تسمح للقوات الأوكرانية باستخدام الصواريخ البعيدة المدى لضرب أهداف على الأراضي الروسية، ولكن فقط في حال كانت تمثل خطرا مباشرا على القوات الأوكرانية وفي المناطق المتاخمة لمقاطعة خاركوف بشمال شرقي أوكرانيا فقط.

وكانت أوكرانيا تطالب الولايات المتحدة برفع جميع القيود عن استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع منذ أشهر.

المصدر: "بوليتيكو"