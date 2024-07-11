وقال بيسكوف معلقا على خطط الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا: "ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا متورطة بشكل مباشر في النزاع حول أوكرانيا".

وأعلن البنتاغون في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها بعيدة المدى، بما فيها فرط الصوتية، في ألمانيا.

المصدر: RT