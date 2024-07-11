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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 20:12 GMT

    بيسكوف: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا متورطة بشكل مباشر في النزاع الأوكراني

    أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا متورطة بشكل مباشر في النزاع الأوكراني.

    بيسكوف: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا متورطة بشكل مباشر في النزاع الأوكراني
    Petrov Sergey / Globallookpress

    وقال بيسكوف معلقا على خطط الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا: "ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا متورطة بشكل مباشر في النزاع حول أوكرانيا".

    وأعلن البنتاغون في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها بعيدة المدى، بما فيها فرط الصوتية، في ألمانيا.

    المصدر: RT

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