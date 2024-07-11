بيسكوف: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا متورطة بشكل مباشر في النزاع الأوكراني
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا متورطة بشكل مباشر في النزاع الأوكراني.
وقال بيسكوف معلقا على خطط الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا: "ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا متورطة بشكل مباشر في النزاع حول أوكرانيا".
شولتس يعتبر خطط الولايات المتحدة نشر صواريخ في ألمانيا "قرارا جيدا للغاية"
وأعلن البنتاغون في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها بعيدة المدى، بما فيها فرط الصوتية، في ألمانيا.
المصدر: RT
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