وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي في قمة "الناتو" المنعقدة في واشنطن: "قررت الولايات المتحدة نشر منظومات صاروخية عالية الدقة في ألمانيا، واعتبر أن هذا قرار جيد للغاية ويتناسب مع القرارات التي اتخذناها".

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وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار سيجر ألمانيا إلى سباق تسلح جديد مع روسيا، أجاب شولتس بأنه في روسيا يجري "تسلح لا يصدق، بما في ذلك في مجال الأنظمة التي تهدد أوروبا".

ووفقا له فإن نشر الصواريخ الأمريكية سيساعد "في احتواء روسيا".

وأعلن البنتاغون في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها بعيدة المدى، بما فيها فرط الصوتية، في ألمانيا.

المصدر: "نوفوستي"