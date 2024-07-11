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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 15:14 GMT

    شولتس يعتبر خطط الولايات المتحدة نشر صواريخ في ألمانيا "قرارا جيدا للغاية"

    اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس الخطط التي أعلن عنها البنتاغون حول نشر منظومات أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا بأنها "قرار جيد للغاية".

    شولتس يعتبر خطط الولايات المتحدة نشر صواريخ في ألمانيا "قرارا جيدا للغاية"
    Kay Nietfeld/Dpa / Legion-Media

    وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي في قمة "الناتو" المنعقدة في واشنطن: "قررت الولايات المتحدة نشر منظومات صاروخية عالية الدقة في ألمانيا، واعتبر أن هذا قرار جيد للغاية ويتناسب مع القرارات التي اتخذناها".

    وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار سيجر ألمانيا إلى سباق تسلح جديد مع روسيا، أجاب شولتس بأنه في روسيا يجري "تسلح لا يصدق، بما في ذلك في مجال الأنظمة التي تهدد أوروبا".

    ووفقا له فإن نشر الصواريخ الأمريكية سيساعد "في احتواء روسيا".

    وأعلن البنتاغون في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها بعيدة المدى، بما فيها فرط الصوتية، في ألمانيا.

    المصدر: "نوفوستي"

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