وقالت سارة ناني لصحيفة Rheinische Post الألمانية: "يجب على المستشار أن يشرح هذا (القرار) في أقرب وقت ممكن".

إقرأ المزيد ريابكوف: نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا لن يجلب إلا مشكلات جديدة لواشنطن وبرلين

وأعلن البنتاغون في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها بعيدة المدى، بما فيها فرط الصوتية، في ألمانيا.

واعتبر سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن الخطط الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في ألمانيا تشكل تهديدا مباشرا للأمن الدولي وتزيد من مخاطر سباق التسلح الصاروخي.

المصدر: غازيتا. رو