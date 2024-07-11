حزب ألماني يطالب شولتس بتقديم توضيحات حول قرار نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
أكدت الخبيرة في السياسات الأمنية في حزب "الخضر" الألماني أنه على المستشار أولاف شولتس أن يقدم توضيحات حول خطط نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى على الأراضي الألمانية.
وقالت سارة ناني لصحيفة Rheinische Post الألمانية: "يجب على المستشار أن يشرح هذا (القرار) في أقرب وقت ممكن".
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وأعلن البنتاغون في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها بعيدة المدى، بما فيها فرط الصوتية، في ألمانيا.
واعتبر سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن الخطط الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في ألمانيا تشكل تهديدا مباشرا للأمن الدولي وتزيد من مخاطر سباق التسلح الصاروخي.
المصدر: غازيتا. رو
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