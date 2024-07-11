وقال بيستوريوس الذي يشارك حاليا في فعاليات قمة "الناتو" في واشنطن، في مقابلة أجرتها معه إذاعة "دويتشلاند فونك": "بما أن أنظمة الأسلحة بعيدة المدى هذه لن تنشر في ألمانيا إلا على أساس تناوبي، فمن الواضح أن هذا يرتبط بتوقعات الولايات المتحدة بأننا سنستثمر بأنفسنا في تطوير وشراء مثل هذه الأسلحة بعيدة المدى".

ووفقا له، فإن نشر الأنظمة الأمريكية سيمنح ألمانيا الوقت لتطوير أنظمة الأسلحة الخاصة بها.

إقرأ المزيد ريابكوف: قرار نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا هدفه الإضرار بأمننا ونحدد ردنا العسكري بهدوء ومهنية

وأعرب وزير الدفاع الألماني عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستفي بالتزامها حتى لو فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن البنتاغون الأربعاء أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها بعيدة المدى، بما في ذلك فرط الصوتية، في ألمانيا.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن قرار واشنطن وبرلين نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا، مشيرا إلى أن موسكو ستحدد ردها العسكري عليه "بهدوء ومهنية".

المصدر: وكالات