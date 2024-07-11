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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 13:48 GMT

    باريس ترحل المشردين وتنفي علاقة الأمر بقرب انطلاق الأولمبياد

    بدأت السلطات الفرنسية بطرد عدة آلاف من المهاجرين المشردين من شوارع باريس قبل انطلاق الألعاب الأولمبية، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

    باريس ترحل المشردين وتنفي علاقة الأمر بقرب انطلاق الأولمبياد

    وأشارت الصحيفة إلى أنه تم وضع المشردين على متن الحافلات ونقلهم إلى خارج المدينة.

    ولفتت إلى أن المشردين تلقوا في بداية الأمر وعودا، بمن فيهم القادمون من دول إفريقية، بالحصول على السكن في مكان آخر غير باريس، إلا أنه تم التخلي عنهم في نهاية المطاف في الشوارع ومنهم من تلقى تهديدات بالترحيل.

    بدورها، تنفي حكومة ماكرون أن تكون عملية النقل مرتبطة بالأولمبياد. وتقول إنه "برنامج طوعي" يهدف إلى "تخفيف النقص في المساكن في باريس".

    يشار إلى أنه في أوائل يونيو الماضي، كتبت صحيفة "الغارديان" بالفعل عن آلاف المشردين "غير المرغوب فيهم" والذين تم إخراجهم من المدينة.

    باريس ترحل المشردين وتنفي علاقة الأمر بقرب انطلاق الأولمبياد
    باريس ترحل المشردين من باريس وتنفي علاقة الأمر بقرب انطلاق الأولمبياد

    المصدر: وسائل إعلام غربية

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