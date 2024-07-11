وقال المدير العام للجنة الأولمبية الروسية فلاديمير سينجلييف إن 245 رياضيا الموقوفين عن الأولمبياد حصلوا على تعويضات مادية: "هؤلاء هم الرياضيون الذين لم يحصلوا في البداية على الحق في المنافسة في المسابقات الدولية، وأولئك الذين لم يحصلوا على وضع محايد".

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وسيتم دفع 500 ألف روبل (أي ما يعادل 5700 دولار أمريكي) لأصحاب الميداليات الذهبية، و350 ألف روبل لأصحاب الميداليات الفضية، و250 ألف روبل لأصحاب الميداليات البرونزية.

وأشار سينجلييف إلى أنه سيتم دفع 150 ألف روبل للمشاركين في الألعاب الأولمبية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، استبعدت الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها وافقت في ديسمبر 2023، على قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية كرياضيين فرديين محايدين.

ولن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في الألعاب.

ولن يتم رفع أي علم، الاستماع إلى أي نشيد، نشر أي ألوان أو أي شيء آخر يتعلق بروسيا وبيلاروس خلال دورة الألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس خلال الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين.

المصدر: وكالة ريا نوفوستي