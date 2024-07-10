وقال على قناة "روسيا-1" التلفزيونية: "نحن مصممون على الانتصار. أنا أعتمد على حقيقة أنه - بغض النظر عما يقولونه في الناتو، وفي أمريكا - ستنتهي حربنا العسكرية هذا العام، وأنا متأكد من ذلك.. إذا كنتم تتذكرون، الجميع يحاول أن يسألني لماذا أعتقد ذلك، لقد تحدثت للتو عن هذا الموضوع اليوم".

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وأضاف: " أعربت عن المكونات التي يجب أن تؤدي بشكل عام إلى إكمال العملية العسكرية الخاصة. هذا العام الانتخابات في أمريكا وأوروبا تظهر أن شعوب الدول التي تجري فيها هذه الانتخابات سئمت بالفعل من أن أجندة أوكرانيا تسلب منهم مبلغا كبيرا جدا من المال. وكل عام تزداد صعوبة العيش بالنسبة لهم. وثانيا، يتم فعلا استنفاد موارد أوكرانيا".

وتابع علاء الدينوف أن حلف "الناتو" لم يعد قادرا على إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة، وقال: "هناك الكثير من الأسباب - استياء قيادة القوات المسلحة، واستياء شعب أوكرانيا من الأحداث اليوم على خط المواجهة وداخل الدولة الأوكرانية، كل هذا متراكب على الآخر وبطبيعة الحال، فإن أي محلل صغير يستطيع الحساب، يدرك أيضا أن أوكرانيا غير قادرة بأي حال من الأحوال على هزيمة روسيا، بغض النظر عما يقدمونه لها".

وأشار اللواء إلى أنه يمكننا أن نستنتج أن "في هذا العام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي".

وأوضح نائب رئيس المديرية العسكرية السياسية للقوات المسلحة الروسية أيضا أن الجنود الأوكرانيين ينتظرون أول فرصة للاستسلام، وأشار علاء الدينوف إلى أن الجنود الذين يستسلمون يتم إطلاق النار عليهم من قبل وحداتهم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو يوم الأربعاء، إن روسيا لا تحدد مواعيد لإجراء مفاوضات السلام مع أوكرانيا، وإن المفاوضات ستجري عندما تكون كييف مستعدة لذلك.

هذا وقد أعلنت موسكو منذ بداية الأزمة الأوكرانية عن استعدادها لإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي.

وفي الوقت نفسه شدد الرئيس الروسي على أن موسكو لا تعارض إجراء مفاوضات مع كييف والأطراف المعنية الأخرى، لكن بشرط أخذ الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية في الاعتبار.

في المقابل ترفض كييف التفاوض وتحاول بدعم غربي اللجوء إلى الحل العسكري الذي كلفها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وكذلك فقدان السيطرة على عدد من المناطق التي باتت تحت سيطرة الجيش الروسي.

المصدر: RT