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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 10:41 GMT

    الكرملين: بوتين يؤيد الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية

    أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد عن قناعة تامة تقديم الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة الأوكرانية.

    الكرملين: بوتين يؤيد الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية
    نوفوستي

    وقال بيسكوف: "أنتم تعلمون أن الرئيس بوتين يفضل هذه الجهود بخصوص النزاع الأوكراني، وبالطبع، نحن لم نرفض أبدا التفاوض بل على العكس من ذلك، نحن أيدنا المفاوضات بخصوص أوكرانيا وبمشاركة كافة الأطراف المعنية".

    وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول رؤية الكرملين إمكانية وجود "منصة سلام" اقترحها وزير خارجية تركيا هاكان فيدان.

    وفي سياق متصل، أكد بيسكوف أن الرئيس بوتين لم يحمّل رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن أو إلى دول "الناتو" والمشاركين في قمة "الناتو" التي ستعقد في واشنطن قريبا.

    وأضاف: "كلا، إن السيد أوربان يعمل بناء على مبادرة جادة قائمة على أساس مصادر أولية لموزانة مواقف مختلف الأطراف.. ونحن نقدر عاليا - كما أعرب الرئيس بوتين عن تقديره البالغ - لهذه الجهود التي يبذلها السيد أوربان".

    ويتوجه أوربان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور قمة "الناتو" وفي جعبته خلاصة جولته الدولية التي قام بها في إطار "مهمة السلام" في أوكرانيا، وحط في موسكو قبل أيام واليوم الاثنين في العاصمة بكين والتقى الرئيس شي جين بينغ وناقش معه هذه القضية.

    وقبل موسكو زار أوربان كييف يوم الثلاثاء الماضي حيث اقترح على فلاديمير زيلينسكي وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات مع روسيا، إلا أن الأخير رفض المبادرة.

    المصدر: نوفوستي

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