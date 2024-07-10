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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 17:41 GMT

    الخارجية الروسية: مفاوضات السلام ستبدأ عندما تكون كييف مستعدة لذلك

    قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إن روسيا لا تحدد مواعيد لإجراء مفاوضات السلام مع أوكرانيا، وإن المفاوضات ستجري عندما تكون كييف مستعدة لذلك.

    الخارجية الروسية: مفاوضات السلام ستبدأ عندما تكون كييف مستعدة لذلك
    Sputnik

    واضاف رودينكو في تصريح صحفي يوم الأربعاء خلال حلقة نقاش في نادي فالداي: "لن أحدد أي مواعيد نهائية أو أعين تاريخا، موقف الرئيس (فلاديمير بوتين) واضح تماما، المفاوضات ستجرى عندما تكون أوكرانيا مستعدة لذلك".

    ووفقا له، ما تقترحه السلطات الأوكرانية الآن ليس أساسا لمناقشات جادة.

    هذا وقد أعلنت موسكو منذ بداية الأزمة الأوكرانية عن استعدادها لإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي.

    وفي الوقت نفسه شدد الرئيس الروسي على أن موسكو لا تعارض إجراء مفاوضات مع كييف والأطراف المعنية الأخرى، لكن بشرط أخذ الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية في الاعتبار.

    في المقابل ترفض كييف التفاوض وتحاول بدعم غربي اللجوء إلى الحل العسكري الذي كلفها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وكذلك فقدان السيطرة على عدد من المناطق التي باتت تحت سيطرة الجيش الروسي.

    المصدر: نوفوستي

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