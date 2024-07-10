واضاف رودينكو في تصريح صحفي يوم الأربعاء خلال حلقة نقاش في نادي فالداي: "لن أحدد أي مواعيد نهائية أو أعين تاريخا، موقف الرئيس (فلاديمير بوتين) واضح تماما، المفاوضات ستجرى عندما تكون أوكرانيا مستعدة لذلك".

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ووفقا له، ما تقترحه السلطات الأوكرانية الآن ليس أساسا لمناقشات جادة.

هذا وقد أعلنت موسكو منذ بداية الأزمة الأوكرانية عن استعدادها لإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي.

وفي الوقت نفسه شدد الرئيس الروسي على أن موسكو لا تعارض إجراء مفاوضات مع كييف والأطراف المعنية الأخرى، لكن بشرط أخذ الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية في الاعتبار.

في المقابل ترفض كييف التفاوض وتحاول بدعم غربي اللجوء إلى الحل العسكري الذي كلفها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وكذلك فقدان السيطرة على عدد من المناطق التي باتت تحت سيطرة الجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي