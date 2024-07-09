جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عقب القمة السنوية الروسية الهندية الثانية والعشرين.

وأكدت موسكو ونيودلهي في البيان على "الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي للصراع حول أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية، وبمشاركة الجانبين".

كما رحبت روسيا والهند بـ"المقترحات الخاصة بالوساطة و"المساعي الحميدة" الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقا للقانون الدولي وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة.

بدوره أكد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، استعداد الهند لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن القيادة الروسية أكدت منذ بداية الأزمة استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للصراع حول أوكرانيا، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب موسكو الأمنية.

كما أعربت روسيا عن ترحيبها بأي مبادرات أو مقترحات لحل الأزمة.

وفي المقابل يصر نظام كييف وبدعم غربي على مواصلة الحل العسكري رافضا الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: RT