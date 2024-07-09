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    روسيا والهند تصدران بيانا مشتركا حول شراكة قوية وواسعة
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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 16:05 GMT

    روسيا والهند تؤكدان ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية

    أكدت روسيا والهند بشدة على ضرورة التوصل لحل سلمي للصراع الدائر حول أوكرانيا دبلوماسيا وبمشاركة جميع الأطراف، كما أعربتا عن دعمهما لجهود الوساطة.

    روسيا والهند تؤكدان ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار والدبلوماسية
    Sputnik

    جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عقب القمة السنوية الروسية الهندية الثانية والعشرين.

    وأكدت موسكو ونيودلهي في البيان على "الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي للصراع حول أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية، وبمشاركة الجانبين".

    كما رحبت روسيا والهند بـ"المقترحات الخاصة بالوساطة و"المساعي الحميدة" الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقا للقانون الدولي وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة.

    بدوره أكد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، استعداد الهند لتقديم أي مساعدة لإحلال السلام في أوكرانيا

    تجدر الإشارة إلى أن القيادة الروسية أكدت منذ بداية الأزمة استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للصراع حول أوكرانيا، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب موسكو الأمنية.

    كما أعربت روسيا عن ترحيبها بأي مبادرات أو مقترحات لحل الأزمة.

    وفي المقابل يصر نظام كييف وبدعم غربي على مواصلة الحل العسكري رافضا الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

    المصدر: RT

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