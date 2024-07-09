مودي يعرب لبوتين عن استعداد الهند للمساعدة في إحلال السلام في أوكرانيا

شكر الرئيس فلاديمير بوتين ضيفه رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي على اهتماهه بالمشكلات الأكثر إلحاحا، فيما أعرب الأخير عن استعداد بلاده للمساعدة في إحلالا السلام في أوكرانيا.