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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 20:07 GMT

    اللواء علاء الدينوف: قوات كييف تنتظر أول فرصة للاستسلام

    قال نائب رئيس المديرية العسكرية السياسية للقوات المسلحة الروسية، قائد قوات "أحمد" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، إن الجنود الأوكرانيين ينتظرون أول فرصة للاستسلام.

    اللواء علاء الدينوف: قوات كييف تنتظر أول فرصة للاستسلام
    Sputnik

    وأوضح علاء الدينوف في تصريح للقناة الروسية الأولى، أن الجنود الذين يستسلمون يتم إطلاق النار عليهم من قبل مفارزهم الخاصة.

    وقال "اليوم، اتضح أن عدونا على خط المواجهة، في معظمه، هم الأشخاص الذين يتم تعبئتهم قسرا. بدون تدريب خاص وبدون معدات خاصة، يتم إلقاؤهم على خط المواجهة وفي أول فرصة، يفعلون كل شيء للاستسلام والبقاء على قيد الحياة".

    وأضاف أن لمنعهم من الاستسلام تحاصرهم مفارزهم، وحتى لو استسلموا، يتم عمل كل شيء لمنعهم من الوصول إلينا، ويتم إطلاق النار عليهم بكل أنواع الأسلحة التي بحوزتهم".

    وأعرب عن إعتقاده في أن القوات الأوكرانية "تدرك منذ فترة طويلة أن عدوهم الرئيسي ليس نحن، لا روسيا، ولا الروس، بل عدوهم الرئيسي يقع في بانكوفايا (اين يوجد مكتب ومقر إقامة زيلينسكي)، بالطبع".

    وأشار علاء الدينوف إلى أن "قيادة أوكرانيا هي عدوهم الرئيسي، ويبدو لي أنهم جميعا أدركوا ذلك منذ وقت طويل".

    المصدر: تاس

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