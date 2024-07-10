إقرأ المزيد القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا مسيرة تابعة للحوثيين داخل اليمن

وكتبت الهيئة في حسابها على منصة "إكس": "(UKMTO) تلقت بلاغا عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا باليمن".

وأشارت في البيان إلى أن "السلطات تجري تحقيقا في الحادث" وتوجهت بالنصيحة للسفن كي تتنقل في المنطقة "بحذر" وأن تقوم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وصباح اليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها داخل اليمن.

وسبق أن أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) دعمها لفلسطين وعزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل أو التي تبحر إلى الموانئ الإسرائيلية، وأكدت الحركة أنها لاتتدخل في حرية الملاحة بالمنطقة ولاتتدخل في سفن الدول الأخرى.

المصدر: RT