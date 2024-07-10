هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا اليمنية
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتلقيها بلاغا عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية.
القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا مسيرة تابعة للحوثيين داخل اليمن
وكتبت الهيئة في حسابها على منصة "إكس": "(UKMTO) تلقت بلاغا عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي المخا باليمن".
وأشارت في البيان إلى أن "السلطات تجري تحقيقا في الحادث" وتوجهت بالنصيحة للسفن كي تتنقل في المنطقة "بحذر" وأن تقوم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
UKMTO WARNING INCIDENT 098 - ATTACK https://t.co/auxAKdReZU… #MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/UQp5HxQpjz— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) July 10, 2024
وصباح اليوم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها داخل اليمن.
وسبق أن أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) دعمها لفلسطين وعزمها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل أو التي تبحر إلى الموانئ الإسرائيلية، وأكدت الحركة أنها لاتتدخل في حرية الملاحة بالمنطقة ولاتتدخل في سفن الدول الأخرى.
المصدر: RT
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