إقرأ المزيد الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية ومساندة لإسرائيل ببحرالعرب وخليج عدن

وقالت القيادة المركزية في بيان "خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها داخل اليمن.

وأضاف البيان: "‏تقرر أن الطائرة المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

وكانت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) أعلنت مساء الثلاثاء تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية في بحرالعرب وخليج عدن.

جدير بالذكر أن "أنصار الله" بدأت في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ما أدى إلى تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وردا على ذلك بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة على خلفية هجمات الحركة في البحرين الأحمر والعربي قبل أن توسع الحركة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

وكانت الحركة قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.

المصدر: RT