مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 04:26 GMT

    القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا مسيرة تابعة للحوثيين داخل اليمن

    أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها داخل اليمن.

    القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا مسيرة تابعة للحوثيين داخل اليمن
    Globallookpress

    وقالت القيادة المركزية في بيان "خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها داخل اليمن.

    وأضاف البيان: "‏تقرر أن الطائرة المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

    وكانت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) أعلنت مساء الثلاثاء تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية في بحرالعرب وخليج عدن.

    جدير بالذكر أن "أنصار الله" بدأت في نوفمبر الماضي شن هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ما أدى إلى تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

    وردا على ذلك بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة على خلفية هجمات الحركة في البحرين الأحمر والعربي قبل أن توسع الحركة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.

    وكانت الحركة قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم

    أردوغان يكشف أبرز نقاط جدول أعمال قمة "الناتو" في واشنطن قبيل مغادرته مطار أنقرة

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"