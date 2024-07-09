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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 19:49 GMT

    الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية ومساندة لإسرائيل ببحرالعرب وخليج عدن

    أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية في بحرالعرب وخليج عدن.

    الحوثيون: نفذنا 3 عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وإسرائيلية ومساندة لإسرائيل ببحرالعرب وخليج عدن
    AFP

    وقال المتحدث العسطري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عدة عمليات عسكرية وعلى النحوِ التالي": 

    - "استهداف سفينة "Maersk Sentosa" الأمريكية في البحرِ العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله".

    - "استهداف سفينة "Marthopolis" في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد نُفذت العملية من قبل سلاح الجو المسيّر، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله". وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

    - "استهداف سفينة "MSC Patnaree" الإسرائيلية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيّرة، وقد نُفذت العملية من قبل سلاح الجو المسيّر وحققت هدفها بنجاح".

    وأضاف البيان: "إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، متابعا: "إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة ضد كل الأطراف المساندة للعدوّ الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب اليمني وتقدم تسهيلات عسكرية للعدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي في استهداف الشعب اليمني".

    المصدر: RT

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