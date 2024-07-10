وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "تم الليلة الماضية استهداف موقعين للبنية التحتية الإرهابية من منظومات الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الـله" في منطقتي جنتا في عمق لبنان وبرعشيت في جنوب لبنان.

وأضاف البيان الذي أرفق بمقطع فيديو: "استهدف سلاح الجو الإسرائيلي منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لـ"حزب الـله" في منطقة كفركلا".

وكان الحزب اللبناني قد أوقع يوم أمس قتيلين إسرائيليين في منطقة الجولان السوري المحتل ردا على اغتيال أحد عناصره في استهداف سيارته على الأراضي السورية.

المصدر: RT