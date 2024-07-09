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وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 09 يوليو 2024، وفقا للآتي": «

1- الساعة 12:56‌:‏ استهداف موقع ‏المرج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:05: استهداف سلّة ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة المرفوعة على ونش في موقع حدب يارين بصاروخ موجه أصابها ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.

3- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بلدة رب ثلاثين.

4- ‏استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح على دفعات، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الصبورة على طريق دمشق بيروت.

5- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بلدة كفركلا».

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت يوم الثلاثاء، بمقتل شخصين جراء إصابة مركبة بصاروخ في الجولان، عقب استهدافه من "حزب الله" بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على اغتيال أحد كوادره في سوريا.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان "حزب الله" مقتل أحد كوادره، حيث جاء في بيان لـ"الحزب": " بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش "أمين" مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وياسر نمر قرنبش، كان يعمل سابقا ضمن وحدة الحماية الأمنية الخاصة بالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

المصدر: RT