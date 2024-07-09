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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 11:46 GMT

    الطيران الإسرائيلي المسيّر يستهدف سيارة على طريق دمشق بيروت وأنباء عن سقوط ضحايا

    أفاد مراسلنا بان الطيران الإسرائيلي المسيّر قصف سيارة على طريق يعفور الصبورة "طريق دمشق بيروت" ما أدى إلى احتراقها بالكامل وأنباء عن ضحايا بداخلها.

    الطيران الإسرائيلي المسيّر يستهدف سيارة على طريق دمشق بيروت وأنباء عن سقوط ضحايا
    منصة إكس

    يشار إلى أن الاستهداف تم فوق الأراضي السورية بالقرب من بلدة "الصبّورة" التابعة لريف دمشق.

    ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يقول إنه يوثق استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة على طريق بيروت دمشق - بالقرب من قاعدة للفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.

    كما تناقلت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تقول إنها للسيارة المستهدفة وظهرت النيرات تشتعل فيها وقد اصطدمت بالحاجز النصفي للطريق.

    الطيران الإسرائيلي المسيّر يستهدف سيارة على طريق دمشق بيروت وأنباء عن سقوط ضحايا
    مواقع التواصل الاجتماعي
    مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب حاجز الصبورة على طريق دمشق بيروت

    المصدر: RT

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