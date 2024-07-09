الطيران الإسرائيلي المسيّر يستهدف سيارة على طريق دمشق بيروت وأنباء عن سقوط ضحايا
أفاد مراسلنا بان الطيران الإسرائيلي المسيّر قصف سيارة على طريق يعفور الصبورة "طريق دمشق بيروت" ما أدى إلى احتراقها بالكامل وأنباء عن ضحايا بداخلها.
يشار إلى أن الاستهداف تم فوق الأراضي السورية بالقرب من بلدة "الصبّورة" التابعة لريف دمشق.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يقول إنه يوثق استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة على طريق بيروت دمشق - بالقرب من قاعدة للفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.
תיעוד התקיפה בסוריה@JackyHugi https://t.co/1unV7ccjCf pic.twitter.com/mrHLa33Svi— גלצ (@GLZRadio) July 9, 2024
كما تناقلت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تقول إنها للسيارة المستهدفة وظهرت النيرات تشتعل فيها وقد اصطدمت بالحاجز النصفي للطريق.
مشاهد من استهداف سيارة من مسيّرة "إسرائيلية" على طريق #دمشق - #بيروت #يعفور قرب حاجز #الصبورة ما أدى لاحتراقها بالكامل. pic.twitter.com/BSsoF1x5oy— أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) July 9, 2024
المصدر: RT
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