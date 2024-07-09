يشار إلى أن الاستهداف تم فوق الأراضي السورية بالقرب من بلدة "الصبّورة" التابعة لريف دمشق.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يقول إنه يوثق استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة على طريق بيروت دمشق - بالقرب من قاعدة للفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.

كما تناقلت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تقول إنها للسيارة المستهدفة وظهرت النيرات تشتعل فيها وقد اصطدمت بالحاجز النصفي للطريق.

مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: RT