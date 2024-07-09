مباشر

الطلبات الأخيرة

    روسيا والهند تصدران بيانا مشتركا حول شراكة قوية وواسعة
    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 13:41 GMT

    "حزب الله" يكشف هوية القيادي في صفوفه الذي قتل بغارة إسرائيلية على سيارته في سوريا (صورة)

    أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل القيادي في صفوفه أبو الفضل قرنبش باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارته على طريق دمشق بيروت الدولي بمنطقة جديدة يابوس في ريف دمشق.

    "حزب الله" يكشف هوية القيادي في صفوفه الذي قتل بغارة إسرائيلية على سيارته في سوريا (صورة)
    AP

    ونعى "حزب الله" ياسر نمر قرنبش من مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

    الإعلام الحربي في حزب الـله
    ياسر نمر قرنبش "أمين" مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

    وقال الإعلام الحربي للحزب في بيانه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش "أمين" مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

    وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسلنا بأن الطيران الإسرائيلي المسيّر قصف سيارة على طريق يعفور الصبورة "طريق دمشق بيروت" ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات صواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم

    أردوغان يكشف أبرز نقاط جدول أعمال قمة "الناتو" في واشنطن قبيل مغادرته مطار أنقرة

    أخبار العالم

    زيلينسكي: الاتفاق مع بولندا ينص على إمكانية اعتراضها الصواريخ والمسيرات في مجالنا الجوي

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين