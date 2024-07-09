ونعى "حزب الله" ياسر نمر قرنبش من مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

الإعلام الحربي في حزب الـله

وقال الإعلام الحربي للحزب في بيانه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ياسر نمر قرنبش "أمين" مواليد عام 1970 من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسلنا بأن الطيران الإسرائيلي المسيّر قصف سيارة على طريق يعفور الصبورة "طريق دمشق بيروت" ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

المصدر: RT