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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 17:39 GMT

    هيئة الرقابة المالية الروسية تدرج نائب رئيس مكتب زيلينسكي ضمن قوائم الإرهاب والتطرف

    أدرجت هيئة المراقبة المالية الروسية Rosfinmonitoring، رومان ماشوفيتس نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء في قائمة الإرهابيين والمتطرفين.

    هيئة الرقابة المالية الروسية تدرج نائب رئيس مكتب زيلينسكي ضمن قوائم الإرهاب والتطرف
    Офис президента Украины

    وجاء في بيان نشرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: "الجزء الوطني، الأفراد: ماشوفيتس رومان فاسيليفيتش، المولود بتاريخ  06.08.1976، جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، تم إدراجه ضمن قوائم الإرهاب والتطرف".

    في وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية إدراج ماشوفيتش في قائمة المطلوبين، فيما لم يتم الكشف عن المادة التي يتم بموجبها البحث عنه.

    ومن المعروف أن ماشوفيتس يرتبط بشكل وثيق بمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية وقام مرارا وتكرارا بتجنيد عدد من الأفراد لتنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي الروسية.

    وفي سياق متصل كانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB قد كشفت في شهر مايو 2023 عن عملاء سريين للمخابرات العسكرية الأوكرانية كانوا يخططون لسلسلة من الهجمات الإرهابية في شبه جزيرة القرم، وقامت باعتقال 7 أشخاص، من بينهم مواطنون من روسيا وأوكرانيا وبلغاريا.

    فيما كان المستهدفون في هذه الهجمات الإرهابية هم حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، ورئيس البرلمان فلاديمير كونستانتينوف، وعمدة يالطا، يانينا بافلينكو، وبعض منشآت البنية التحتية في شبه الجزيرة.

    وتمت تسمية رومان ماشوفيتس، نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، وضابط المخابرات العسكرية الأوكرانية، باعتباره المنظم المباشر للهجمات الإرهابية.

    المصدر: نوفوستي + وكالات 

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