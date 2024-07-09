دمرت قواتنا 4 راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية كانت معدة لاستهداف القرم الروسية، وقضت على 35 خبيرا أجنبيا أشرفوا عليها، وضربت موقع قيادة أوكرانيّا.