الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك والقضاء على 2160 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة ياسنوبرودوفكا في دونيتسك والقضاء على 2160 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 راجمات "هيمارس" أمريكية والقضاء على 35 أجنبيا أشرفوا عليها في 24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:
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دمرت قواتنا 4 راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية كانت معدة لاستهداف القرم الروسية، وقضت على 35 خبيرا أجنبيا أشرفوا عليها، وضربت موقع قيادة أوكرانيّا.
- عززت قوات "الشمال" الروسية مواقعها وصدت 9 هجمات وبلغت خسائر العدو 310 جنود وتم تدمير مدافع غربية وآليات له.
- عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وكبدت العدو 420 قتيلا ودبابة، ومدافع غربية وأسلحة ودمرت 3 مستودعات للذخيرة ومحطة للحرب الإلكترونية.
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حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وكبدت العدو 770 عسكريا ودبابة وناقلة جند أمريكية "أم 113" ومدرعة "همفي" أمريكية، ومدافع غربية وآليات ومحطتي حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة.
- حررت قوات "المركز" بلدة ياسنوبرودوفكا في جمهورية دونيتسك وتم صد 5 هجمات وتكبيد العدو 420 قتيلا وتدمير مدافع وأسلحة غربية له.
- عززت قوات "الشرق" مواقعها وتم صد 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 150 عسكريا وناقلة جند أمريكية "أم 113" ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة.
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ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدته 90 عسكريا ودمرت له مدافع غربية ومستودع ذخيرة ومحطتي حرب إلكترونية.
- تدمير ردار ومنصتي "إس 300" ومستودع لتجميع المسيرات الأوكرانية.
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إسقاط 8 صواريخ "هيمارس" أمريكية.
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إسقاط 97 مسيرة أوكرانية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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