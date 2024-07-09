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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 00:47 GMT

    بايدن يعلن عزم واشنطن وحلفائها اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

    قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تعتزم وحلفاؤها اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا.

    بايدن يعلن عزم واشنطن وحلفائها اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية
    Sputnik

    وجاء ذلك في بيان للرئيس الأمريكي صدر يوم الاثنين عن الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، وأشار فيه بايدن إلى أنه سيلتقي هذا الأسبوع بزعيم النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن وسيستقبل زعماء دول الناتو خلال قمة حلف شمال الأطلسي يومي 9 و11 يوليو.

    ووفقا بايدن، فإن الولايات المتحدة "ستعلن مع حلفائها عن إجراءات جديدة لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني"، مشيرا إلى أنه "من المهم للغاية أن يواصل العالم دعم أوكرانيا".

    وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية، ردا على محاولات مهاجمة منشآت الطاقة على الأراضي الروسية، شنت ضربة عالية الدقة على منشآت الصناعة العسكرية والقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية.

    وفي الوقت نفسه أكدت الوزارة أن تصريحات سلطات كييف حول ضربة صاروخية متعمدة مزعومة من قبل القوات الروسية على أهداف مدنية لا تتوافق مع الواقع، وأوضحت أن الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث تؤكد أن الدمار ناتج عن سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني .

    وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "حالة هستيرية مماثلة لنظام كييف تحدث منذ عدة سنوات وفي كل مرة عشية الاجتماع (القمة) القادم لرعاتهم من الناتو".

    المصدر: تاس

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