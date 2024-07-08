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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 11:09 GMT

    الدفاع الروسية تنفي المزاعم الأوكرانية بقصف أهداف مدنية في كييف

    نفت وزارة الدفاع الروسية تعمّدها ضرب أهداف مدنية في مدينة كييف، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تأتي عشية قمة "الناتو" في واشنطن لاستجداء المزيد من المال والدعم.

    الدفاع الروسية تنفي المزاعم الأوكرانية بقصف أهداف مدنية في كييف

    وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بشأن الضربات على أوكرانيا:

    • وجهت القوات الروسية ضربة مركبة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى لمواقع الصناعة العسكرية في أوكرانيا والمطارات الحربية.
    • الصور ومشاهد الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة أن الدمار الحاصل كان جراء سقوط صاروخ أوكراني للدفاع الجوي أطلق من إحدى المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات المنصوبة في المدينة.
    •  حالات هستيرية مشابهة تصيب كييف في كل مرة  عشية اجتماعات رعاتها في "الناتو".
    • مزاعم كييف حول ضربات روسية لأهداف مدنية في أوكرانيا جاءت عشية قمة "الناتو" وهدفها استجداء المزيد من الدعم والتمويل الغربي

    وتناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق اليوم أنباء عن تعرض مطار "جولياني" في كييف ومناطق وسط المدينة لضربة صاروخية روسية، ووقوع انفجارات عنيفة في مدينة أوديسا ومناطق جنوب ووسط وغرب أوكرانيا.

    المصدر: تاس

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