دوي انفجارات عنيفة في كييف ومقاطعتها ومناطق جنوب ووسط وغرب أوكرانيا (فيديو+ صور)
تتناقل وسائل الإعلام الأوكرانية أنباء عن تعرض مطار "جولياني" في كييف ومناطق وسط المدينة لضربة صاروخية روسية، وقوع انفجارات عنيفة في مدينة أوديسا ومناطق جنوب ووسط وغرب أوكرانيا.
ونشرت مواقع التواصل الأوكرانية صورا ومقاطع لأصوات انفجارات متكررة في مدينة كييف ومقاطعتها، ومدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، وأوديسا جنوب غربها، ومدينة كروبيفنيتسكي بمقاطعة كيروفوغراد وسط أوكرانيا.
كما ذكرت مصادر مطلعة أن انفجارا وقع في مصنع نوفوكراماتورسك للمعدات الثقيلة الذي يعد من أكبر المصانع في العالم.
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وذكرت المصادر أنه تم نشر صواريخ "باتريوت" أمريكية في مطار "جولياني" بكييف، وأن القصف الروسي للمطار استهدف "باتريوت" حصرا.
المصدر: وكالات
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