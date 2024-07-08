ونشرت مواقع التواصل الأوكرانية صورا ومقاطع لأصوات انفجارات متكررة في مدينة كييف ومقاطعتها، ومدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، وأوديسا جنوب غربها، ومدينة كروبيفنيتسكي بمقاطعة كيروفوغراد وسط أوكرانيا.

كما ذكرت مصادر مطلعة أن انفجارا وقع في مصنع نوفوكراماتورسك للمعدات الثقيلة الذي يعد من أكبر المصانع في العالم.

وذكرت المصادر أنه تم نشر صواريخ "باتريوت" أمريكية في مطار "جولياني" بكييف، وأن القصف الروسي للمطار استهدف "باتريوت" حصرا.

المصدر: وكالات