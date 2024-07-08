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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 18:24 GMT

    قمة الناتو تعتزم الإعلان عن مركز قيادة في ألمانيا لتنسيق المساعدات لأوكرانيا

    يعتزم المشاركون في قمة الناتو المقبلة الإعلان عن إنشاء مركز قيادة في ألمانيا لتنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

    قمة الناتو تعتزم الإعلان عن مركز قيادة في ألمانيا لتنسيق المساعدات لأوكرانيا
    Sputnik

    وقال كبير مديري الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايكل كاربنتر، في تصريح صحافي يوم الاثنين: "في القمة (المقبلة)، سيعلن الحلفاء عن خطوات جديدة حاسمة لدعم أوكرانيا. وسيقوم الحلفاء بإنشاء قيادة عسكرية لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا، ستتولى تنسيق التدريب والمعدات، فضلا عن مساعدة أوكرانيا على تطوير قواتها في المستقبل".

    ووفقا لكاربنتر، فإن إنشاء قيادة عسكرية لحلف شمال الأطلسي في فيسبادن بألمانيا، سوف يصبح عنصرا من عناصر "الجسر إلى الناتو"، والذي "إذا كانت هناك إرادة سياسية" بين أعضاء حلف شمال الأطلسي، سيسمح لأوكرانيا بالانضمام".

    كما زعم المتحدث باسم البيت الأبيض أن الإعلان الذي سيصدر في ختام أعمال قمة الناتو في واشنطن، سيحتوي على لغة "واضحة وقوية" في ما يتعلق باحتمالات انضمام أوكرانيا، من شأنها أن تعكس الحاجة إلى الإصلاحات في اأوكرانيا و"دعم الحلفاء لتطلعات كييف" للانضمام إلى التحالف.

    وبحسب كاربنتر، بالإضافة إلى ذلك، ستعلن القمة عن تخصيص 40 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا العام المقبل.

    وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون أيضًا عن خطوات جديدة لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

    المصدر: تاس

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