وقال كبير مديري الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، مايكل كاربنتر، في تصريح صحافي يوم الاثنين: "في القمة (المقبلة)، سيعلن الحلفاء عن خطوات جديدة حاسمة لدعم أوكرانيا. وسيقوم الحلفاء بإنشاء قيادة عسكرية لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا، ستتولى تنسيق التدريب والمعدات، فضلا عن مساعدة أوكرانيا على تطوير قواتها في المستقبل".

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ووفقا لكاربنتر، فإن إنشاء قيادة عسكرية لحلف شمال الأطلسي في فيسبادن بألمانيا، سوف يصبح عنصرا من عناصر "الجسر إلى الناتو"، والذي "إذا كانت هناك إرادة سياسية" بين أعضاء حلف شمال الأطلسي، سيسمح لأوكرانيا بالانضمام".

كما زعم المتحدث باسم البيت الأبيض أن الإعلان الذي سيصدر في ختام أعمال قمة الناتو في واشنطن، سيحتوي على لغة "واضحة وقوية" في ما يتعلق باحتمالات انضمام أوكرانيا، من شأنها أن تعكس الحاجة إلى الإصلاحات في اأوكرانيا و"دعم الحلفاء لتطلعات كييف" للانضمام إلى التحالف.

وبحسب كاربنتر، بالإضافة إلى ذلك، ستعلن القمة عن تخصيص 40 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا العام المقبل.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون أيضًا عن خطوات جديدة لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

المصدر: تاس