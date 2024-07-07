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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 18:46 GMT

    ستولتنبرغ : لم يقدم أحد وعودا لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو في غضون 10 سنوات

    قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن أحدا لم يقدم وعودا بقبول أوكرانيا عضوا في الحلف خلال 10 سنوات بالضبط.

    ستولتنبرغ : لم يقدم أحد وعودا لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو في غضون 10 سنوات
    Sputnik

    وفي تصريح لقناة سي بي إس الأمريكية، وردا على سؤال عن إمكانية قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي خلال 10 سنوات، وليس في خلال 2 أو 3 سنوات، أجاب ستولتنبرغ: "لم يقل أحد أن ذلك سيتم خلال 10 سنوات، لكن من الواضح أن مسألة انضمام أوكرانيا مسألة خطيرة للغاية".

    وأضاف الأمين العام للحلف: "إن أهم شيء يتعين علينا القيام به هو تكثيف الدعم لأوكرانيا لتحسين وضعها في ساحة المعركة، وهذا شرط لأي عضوية مستقبلية لأوكرانيا".

    وتابع ستولتنبرغ: "نحن بحاجة إلى سلام طويل الأمد وعادل"، ووفقا له، فإن "الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إقناع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين بأنه لن يفوز في ساحة المعركة".

    كما أكد الأمين العام للحلف أن الزعيم الروسي "يجب أن يوافق على حل تكون فيه الغلبة لأوكرانيا كدولة أوروبية مستقلة ذات سيادة".

    ويعتقد ستولتنبرغ أن "الطريقة الوحيدة لإقناع بوتين بأنه لن يفوز في ساحة المعركة هي تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، ومن أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد عن طريق التفاوض، تحتاج أوكرانيا إلى الدعم العسكري".

    وفي وقت سابق أعرب ستولتنبرغ عن أمله في أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي بحلول عام 2034.

    المصدر: تاس

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